Temblor hoy 5 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este lunes 5 de octubre han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 5 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 07:06

07:06 Epicentro : 5 km al SE de Pichidangui

: 5 km al SE de Pichidangui Profundidad: 57 km

Magnitud: 3.3

3.3 Hora: 05:29

05:29 Epicentro : 53 km al NE de Calama

: 53 km al NE de Calama Profundidad: 102 km

Magnitud: 3.8

3.8 Hora: 05:25

05:25 Epicentro : 20 km al E de Mina La Escondida

: 20 km al E de Mina La Escondida Profundidad: 107 km

Magnitud: 2.8

2.8 Hora: 04:04

04:04 Epicentro : 34 km al S de Calama

: 34 km al S de Calama Profundidad: 90 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?