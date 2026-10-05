Casting Gran Hermano Casting Pasa Palabra
Programas Programación Señal en vivo
Festival de Olmué
/

Temblor hoy 5 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Alonso Garate
Por Alonso Garate

Periodista Digital

Este lunes 5 de octubre han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 5 de octubre, en Chile

  • Magnitud: 3.0
  • Hora: 07:06
  • Epicentro: 5 km al SE de Pichidangui
  • Profundidad: 57 km
  • Magnitud: 3.3
  • Hora: 05:29
  • Epicentro: 53 km al NE de Calama
  • Profundidad: 102 km
  • Magnitud: 3.8
  • Hora: 05:25
  • Epicentro: 20 km al E de Mina La Escondida
  • Profundidad: 107 km
  • Magnitud: 2.8
  • Hora: 04:04
  • Epicentro: 34 km al S de Calama
  • Profundidad: 90 km

 

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.

Seguir en Seguir en