“Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino”: Presidente Kast se refiere a la muerte del carabinero en Quilleco
El mandatario lamentó la muerte del sargento Jaime Urrea y entregó todo su apoyo a la familia del uniformado.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió al asesinato del sargento Jaime Urrea en la localidad de Quilleco, región del Biobío.
A través de redes sociales, el mandatario señaló que “con profundo dolor lamento la muerte del Sargento 2° Jaime Urrea, asesinado en Quilleco, mientras auxiliaba a una víctima de violencia intrafamiliar. Fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos”.
Además, la máxima autoridad de nuestro país enfatizó que “todo mi apoyo a su familia y a Carabineros de Chile. Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino“.
Con profundo dolor lamento la muerte del Sargento 2° Jaime Urrea, asesinado en Quilleco, mientras auxiliaba a una víctima de violencia intrafamiliar. Fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos.
Todo mi apoyo a su familia y a Carabineros de Chile. Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino.
— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 5, 2026