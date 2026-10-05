Casting Gran Hermano Casting Pasa Palabra
Programas Programación Señal en vivo
Festival de Olmué
/

“Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino”: Presidente Kast se refiere a la muerte del carabinero en Quilleco

El mandatario lamentó la muerte del sargento Jaime Urrea y entregó todo su apoyo a la familia del uniformado.

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

El Presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió al asesinato del sargento Jaime Urrea en la localidad de Quilleco, región del Biobío.

A través de redes sociales, el mandatario señaló que “con profundo dolor lamento la muerte del Sargento 2° Jaime Urrea, asesinado en Quilleco, mientras auxiliaba a una víctima de violencia intrafamiliar. Fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos”.

Además, la máxima autoridad de nuestro país enfatizó que “todo mi apoyo a su familia y a Carabineros de Chile. Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino“.

Seguir en Seguir en