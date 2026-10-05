05/ 10/ 2026 07:53

Carabinero de franco fue baleado por delincuentes en Macul

Un carabinero de franco resultó herido de bala tras intentar frustrar un robo en un servicentro de Macul. El efectivo policial, que acababa de terminar su turno en la 46ª Comisaría de la comuna, se percató de un intento de robo a un vehículo que ocurría en el local ubicado en Macul con Camino Agrícola y se identificó como policía ante los delincuentes, momento en que uno de ellos le disparó en el tobillo. Los sujetos huyeron en dirección desconocida a bordo de un vehículo que robaron al cliente del servicentro, mientras el uniformado fue trasladado al Hospital de Carabineros, donde recibió atención médica.