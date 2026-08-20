Gala Caldirola rompe en llanto al llegar a Chile tras infidelidad: “Lo único que quiero es llegar a casa”

La modelo no pudo contener su emoción tras las preguntas sobre el quiebre de su relación con el exfutbolista y la noche de este viernes romperá el silencio sobre lo que vivió en Qatar.

Gala Caldirola llegó la noche del miércoles a Chile, tras dejar Qatar luego de que conociera la infidelidad de Luis Jiménez con María José López.

En su arribo al país la influencer fue recibida por diferentes medios nacionales que estaban expectantes por recoger sus primeras impresiones tras el abrupto quiebre con el exfutbolista.

Al ver las cámaras, la española no pudo contener su emoción y visiblemente afectada, rompió en llanto ante las preguntas sobre la ruptura .





“Estoy súper cansada, he tenido un viaje súper largo y lo único que quiero es llegar a casa pero el viernes estaré en Primer Plano y contaré todo“, adelantó.

Entre lágrimas, Caldirola fue contenida por su mánager y mejor amigo, Suro Solar, quien la fue a esperar al aeropuerto.

Gala rompe el silencio en Primer Plano

Gala Caldirola hablará por primera vez tras su polémico quiebre con Luis Jiménez, la noche de este viernes en Primer Plano.

La modelo hará su debut en el estelar de Chilvisión para contar detalles del escándalo mediático que se desató tras la infidelidad.

Cabe recordar que la española y Jiménez habían iniciado un nuevo proyecto en Qatar, donde él trabaja, y se radicaron junto a sus hijos más pequeños.