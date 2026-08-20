Tras detención de sujeto: Cobra fuerza tesis de intento de rescate de reos en Autopista Vespucio Sur
Otro giro podría tener la investigación del choque de un bus de Gendarmería con un auto robado, porque ahora se conoció que un nuevo detenido por ese hecho es primo de uno de los 17 reos que eran trasladados en ese vehículo penitenciario. Esto reafirma la tesis de que se pudo tratar de un rescate, en donde se encerró intencionalmente a los gendarmes, y no de un accidente de tránsito como se especuló inicialmente.