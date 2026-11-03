Lollapalooza Chile revela cartel diario para su edición 2027: lideran Charli XCX, David Guetta y Travis Scott
Cuando faltan cinco meses para una nueva edición del certamen, la organización del festival dio a conocer este martes los nombres por día que llegarán en marzo al Parque O’Higgins.
Lollapalooza Chile dio a conocer la mañana de este martes la programación por día para su edición 2027 que tendrá lugar el 12, 13 y 14 de marzo en Parque O’Higgins.
Line up por día de Lollapalooza Chile
Charli XCX, David Guetta y SOMBR serán los platos fuertes para el primer día; mientras que para el sábado The Killers, The Neighbourhood y Fontaines D.C. serán los encargados de dar término a la jornada.
Para la última fecha, el domingo 14 de marzo, Travis Scott y Queens of the Stone Age tendrán la misión de cerrar con broche de oro esta nueva edición.
En desarrollo…
Viernes
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Charli XCX
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David Guetta
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SOMBR
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Dominic Fike
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Cage the Elephant
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Lola Young
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Tomora
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Leon Bridges
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Gondwana & Quique Neira
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Ana Tijoux
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Snow Strippers
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Yorghaki
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Ninjajirachi
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Amaia
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SFDK
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Leo Rey
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Boy Harsher
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Congreso
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Dinamarca
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Violet Grohl
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Hermanos Ilabaca
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We Are The Grand
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Lorna
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Olivia García
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White MJ
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Nando García
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Rootz HiFi
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Javiera Electra
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La Ramona
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Vibrational Echoes
Sábado
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The Killers
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The Neighbourhood
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Fontaines D.C.
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The Prodigy
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Malcolm Todd
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Raye
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Adéla
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Marlon Hoffstadt
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Alex Anwandter
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Santaferia
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Javiera Mena
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Lucky Brown
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K40S
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Boys Noize
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Ela Taubert
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Santos Bravos
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Los Tetas
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Saramalacara (Sara Malacara)
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Natalia Lacunza
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Mind Enterprises
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Pascual Arroyo
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Kuina
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Catalina y Las Bordonas de Oro
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Teodioteodio (Teod1 – Teod2)
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Iza TKM
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Ryan
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Rootz HiFi
Domingo
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Travis Scott
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Queens of the Stone Age
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Rawayana
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Geese
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Slayyyter
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Four Tet
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Francisca Valenzuela
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Angine de Poitrine
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Cuarteto de Nos
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Julia Wolf
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Sammy Virji
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Carlita
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Pedro Capó
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Princesa Alba
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Midnight Generation
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Alain Johannes Trío
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Angela Torres
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Tiga
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Die Spitz
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DJ Raff
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The Alive!
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Estoy Bien
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Estéreo Fam
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JaviCrespo
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Roce de Mente
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Valentino Merlo
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Rootz HiFi
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Alicia y Las Hormigas
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Yellow Fever