Lollapalooza Chile revela cartel diario para su edición 2027: lideran Charli XCX, David Guetta y Travis Scott

Cuando faltan cinco meses para una nueva edición del certamen, la organización del festival dio a conocer este martes los nombres por día que llegarán en marzo al Parque O’Higgins.

Lollapalooza Chile dio a conocer la mañana de este martes la programación por día para su edición 2027 que tendrá lugar el 12, 13 y 14 de marzo en Parque O’Higgins.

Line up por día de Lollapalooza Chile

Charli XCX, David Guetta y SOMBR serán los platos fuertes para el primer día; mientras que para el sábado The Killers, The Neighbourhood y Fontaines D.C. serán los encargados de dar término a la jornada.

Para la última fecha, el domingo 14 de marzo, Travis Scott y Queens of the Stone Age tendrán la misión de cerrar con broche de oro esta nueva edición.

En desarrollo…

Viernes

Charli XCX David Guetta SOMBR Dominic Fike Cage the Elephant Lola Young Tomora Leon Bridges Gondwana & Quique Neira Ana Tijoux Snow Strippers Yorghaki Ninjajirachi Amaia SFDK Leo Rey Boy Harsher Congreso Dinamarca Violet Grohl Hermanos Ilabaca We Are The Grand Lorna Olivia García White MJ Nando García Rootz HiFi Javiera Electra La Ramona Vibrational Echoes

Sábado

The Killers The Neighbourhood Fontaines D.C. The Prodigy Malcolm Todd Raye Adéla Marlon Hoffstadt Alex Anwandter Santaferia Javiera Mena Lucky Brown K40S Boys Noize Ela Taubert Santos Bravos Los Tetas Saramalacara (Sara Malacara) Natalia Lacunza Mind Enterprises Pascual Arroyo Kuina Catalina y Las Bordonas de Oro Teodioteodio (Teod1 – Teod2) Iza TKM Ryan Rootz HiFi

Domingo