Programas Programación Señal en vivo
/

Lollapalooza Chile revela cartel diario para su edición 2027: lideran Charli XCX, David Guetta y Travis Scott

Cuando faltan cinco meses para una nueva edición del certamen, la organización del festival dio a conocer este martes los nombres por día que llegarán en marzo al Parque O’Higgins.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

Lollapalooza Chile dio a conocer la mañana de este martes la programación por día para su edición 2027 que tendrá lugar el 12, 13 y 14 de marzo en Parque O’Higgins.

Line up por día de Lollapalooza Chile

Charli XCX, David Guetta y SOMBR serán los platos fuertes para el primer día; mientras que para el sábado The Killers, The Neighbourhood y Fontaines D.C. serán los encargados de dar término a la jornada.

Para la última fecha, el domingo 14 de marzo, Travis Scott y Queens of the Stone Age tendrán la misión de cerrar con broche de oro esta nueva edición.

En desarrollo…

Viernes

  1. Charli XCX

  2. David Guetta

  3. SOMBR

  4. Dominic Fike

  5. Cage the Elephant

  6. Lola Young

  7. Tomora

  8. Leon Bridges

  9. Gondwana & Quique Neira

  10. Ana Tijoux

  11. Snow Strippers

  12. Yorghaki

  13. Ninjajirachi

  14. Amaia

  15. SFDK

  16. Leo Rey

  17. Boy Harsher

  18. Congreso

  19. Dinamarca

  20. Violet Grohl

  21. Hermanos Ilabaca

  22. We Are The Grand

  23. Lorna

  24. Olivia García

  25. White MJ

  26. Nando García

  27. Rootz HiFi

  28. Javiera Electra

  29. La Ramona

  30. Vibrational Echoes

Sábado

  1. The Killers

  2. The Neighbourhood

  3. Fontaines D.C.

  4. The Prodigy

  5. Malcolm Todd

  6. Raye

  7. Adéla

  8. Marlon Hoffstadt

  9. Alex Anwandter

  10. Santaferia

  11. Javiera Mena

  12. Lucky Brown

  13. K40S

  14. Boys Noize

  15. Ela Taubert

  16. Santos Bravos

  17. Los Tetas

  18. Saramalacara (Sara Malacara)

  19. Natalia Lacunza

  20. Mind Enterprises

  21. Pascual Arroyo

  22. Kuina

  23. Catalina y Las Bordonas de Oro

  24. Teodioteodio (Teod1 – Teod2)

  25. Iza TKM

  26. Ryan

  27. Rootz HiFi

Domingo

  1. Travis Scott

  2. Queens of the Stone Age

  3. Rawayana

  4. Geese

  5. Slayyyter

  6. Four Tet

  7. Francisca Valenzuela

  8. Angine de Poitrine

  9. Cuarteto de Nos

  10. Julia Wolf

  11. Sammy Virji

  12. Carlita

  13. Pedro Capó

  14. Princesa Alba

  15. Midnight Generation

  16. Alain Johannes Trío

  17. Angela Torres

  18. Tiga

  19. Die Spitz

  20. DJ Raff

  21. The Alive!

  22. Estoy Bien

  23. Estéreo Fam

  24. JaviCrespo

  25. Roce de Mente

  26. Valentino Merlo

  27. Rootz HiFi

  28. Alicia y Las Hormigas

  29. Yellow Fever

Seguir en Seguir en