Graban impactante colisión de helicópteros en el monte Everest: hay un muerto y dos heridos

El herido y los pilotos, que sufrieron heridas leves, fueron trasladados por vía aérea al Hospital Mediciti en Katmandú a bordo de un helicóptero de Prabhu Helicopter.

Un turista fallecido y otro lesionado dejó un una colisión entre dos helicópteros mientras intentaban aterrizar en la región del Everest, en Nepal, informó la Autoridad de Aviación Civil de ese país.

Se trata de un turista indio y un ciudadano neozelandés de origen indio, respectivamente, quienes formaban parte de un grupo que buscaba huir del campamento base luego que la nieve cubriera una de las rutas.

En el Everest no hay rutas que permitan el acceso de vehículos, y los helicópteros son la única forma de bajar a los excursionistas y guías que se enferman o se agotan debido al frío y la gran altitud.





El herido y los pilotos, que sufrieron heridas leves, fueron trasladados por vía aérea al Hospital Mediciti en Katmandú a bordo de un helicóptero de Prabhu Helicopter, según informaron las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:12 hora local (02:27 GMT) y tuvo lugar en la aldea de Pheriche, distrito de Solukhumbu, que se encuentra a 4200 metros de altitud.

La caminata hasta el campamento base del Monte Everest puede durar hasta dos semanas y va desde la única pista de aterrizaje de la zona en Lukla hasta el campamento base situado a 5300 metros.