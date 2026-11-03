Macarena Tondreau se sometió a cirugía estética tras postergarla por 23 años: “Es un tema hasta psicológico”

La comunicadora contó que lleva varios años sufriendo consecuencias de una internvención anterior, la que le produce dolor y quemazón constante.

Macarena Tondreau reveló que, luego de postergar la decisión por más de dos décadas, se someterá este martes a una cirugía estética.

La comunicadora contó que si bien se trata de una intervención para mejorar su apariencia física, está motivada por otro factor que arrastra desde que se convirtió en madre por primera vez.

“Lo que me voy a hacer es una abdominoplastia reconstructiva . Yo hace 23 años me hice una abdominoplastia después de tener a mi segunda hija porque la primera guagüita la tuve a los 18 años y ahí era muy flaquita, entonces no me creció tanto la panza”, contó en sus redes sociales.





Según contó, en ese momento se realizó una abdominoplastia, pero el médico a cargo le puso “iridio para no producir queloide”. Sin embargo, “no había razón para hacerlo y él lo hizo, por culpa de eso terminé varios días en la clínica. Con el tiempo sanó y se cerró, pero siguió quedando mi piel con radiación”.

Con el correr de los años y luego de tener a su tercera hija, Macarena Tondreau enfrentó nuevas consecuencias en su piel y aseguró que actualmente “está todo el tiempo produciendo costras y que cuando yo tomo sol, por ejemplo en verano, me duele, me quema, siento que tengo un soplete y con un pantalón me molesta bastante”.

“La tengo tapada con un tatuaje, así que no se ve. Por lo tanto, no es un tema físico, sino que es un tema hasta psicológico, por el cual necesito sacarme de la cabeza esa situación”, comentó.