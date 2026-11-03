Camila Vallejo suma nuevo proyecto tras asumir cargo internacional: Así presentó su próximo desafío

A través de un video, la exvocera de Gobierno de Gabriel Boric dio a conocer su nuevo proyecto, donde explorará su faceta de comunicadora. “El internet no debería pasar desapercibido y debería importarnos en nuestro día a día”, dijo sobre esta propuesta digital.

A semanas de incorporarse a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), la exministra Camila Vallejo presentó un nuevo proyecto personal.

Se trata de Reinicia, un podcast que explorará cómo funcionan las redes sociales y quiénes deciden qué contenidos aparecen en nuestras pantallas.

En el video de presentación, Vallejo cruza la pasarela Racamalac, sobre el río Mapocho, y mira a la cámara. “¿Quién está realmente al otro lado de la pantalla?”, pregunta. La escena pasa a una habitación oscura, donde la propia exministra aparece sentada frente a varios monitores.





El nuevo proyecto de Camila Vallejo

Vallejo desarrolló la idea junto a Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, centro de pensamiento ligado al Frente Amplio.

El programa, producido por Rumbo Colectivo y Súbela Radio, se estrenará el domingo 8 de noviembre y combinará entrevistas con figuras del mundo digital con escenas grabadas en lugares donde se usan estas tecnologías a diario.

En conversación con Súbela, la exministra explicó por qué le interesa abordar estos temas. “Lo que pasa en el internet no debería pasar desapercibido y debería importarnos en nuestro día a día”, señaló.

El podcast retoma una de las líneas de trabajo que Vallejo impulsó como vocera del gobierno de Gabriel Boric. En junio de 2024, la Secretaría General de Gobierno lanzó la campaña “Aguanta, chequea y comparte”, que invitaba a verificar la información antes de difundirla en redes sociales.

El anuncio se suma al cargo que asumió en octubre en la CISS, donde dirige Ruta Continental, una escuela latinoamericana dedicada a la formación de jóvenes líderes en seguridad social.