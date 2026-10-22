“Angustia y rabia”: el descargo de Camila Vallejo por 56 rebajas de condenas a agresores sexuales

La exsecretaria de Estado cuestionó los argumentos entregados por el Ejecutivo tras darse a conocer la decisión. “No hay una especie de doctrina de la Corte Suprema respecto a esto, todos los casos se ven uno por uno”, apuntó.

La exministra Camila Vallejo cuestionó las 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad otorgadas por el Ministerio de Justicia.

A través de un video en Instagram, la exvocera del Gobierno de Gabriel Boric comenzó relatando cómo recibió la información mientras realizaba la rutina para acostar a su hijo. “Tuve que contenerme todo el tiempo, la angustia y la rabia que me generó esta noticia”, expresó.

“Creo que es gravísimo, o sea, ¿esta es la señal que quieren darle a la sociedad? ¿Este es el país que quieren construir? ¿Esta es la sensación de impunidad que quieren generar? ¿Qué pasa con las víctimas?”, cuestionó.

En la misma línea, añadió “ ¿qué pasa con los menores de edad que quizás en estos momentos están siendo abusados? O sea, se genera una desconfianza en el sistema tremenda ”.

Camila Vallejo acusa que “la ley no los obliga”

Uno de los principales cuestionamientos de la exministra apuntó a los argumentos para conceder estos beneficios. Según afirmó, la normativa publicada en febrero de 2022 excluyó de las rebajas de condena a responsables de delitos sexuales contra menores.

“Lo peor es que mienten, o no manejan bien la información. Dicen que la ley los obliga, pero la ley no los obliga”, señaló.





Respecto de los delitos anteriores a esa modificación, Vallejo sostuvo que la Corte Suprema ha resuelto casos sin aplicar retroactivamente la exclusión. Sin embargo, aseguró que no existe un criterio uniforme que obligue a conceder todas las solicitudes.

“Lo que ha pasado es que en muchos casos la Corte Suprema no ha querido interpretarlo retroactivamente o ha decidido no interpretarlo retroactivamente. Es decir, para los casos previos al 2022, pero no hay una especie de doctrina de la Corte Suprema respecto a esto, todos los casos se ven uno por uno ”, afirmó.

“Espero que esto se revierta”

La exsecretaria de Estado defendió la actuación de la administración de Boric y aseguró que rechazó las solicitudes de rebaja de pena para estos condenados, sosteniendo esa posición ante los tribunales cuando se presentaron recursos de amparo.

“El Ejecutivo peleó en Cortes de Apelaciones y ganó que estos delitos, o más bien estos condenados, no pudieran acceder a su solicitud de rebaja de pena; más bien no pudieran tener acceso a esta rebaja de pena, que no es un derecho, además, es un beneficio”, sostuvo.

Finalmente, Vallejo llamó a revertir las decisiones y a establecer responsabilidades. “ Yo espero que esto se revierta y que se hagan valer las responsabilidades políticas del caso. Ya es demasiado”, expresó.

“Ha costado mucho tiempo construir y lograr justicia para las víctimas de los delitos de los más graves y delicados como son los delitos de abuso sexual contra menores”, concluyó.