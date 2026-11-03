VIDEO | Hasta granizos: Los registros que dejó la inesperada lluvia que sorprendió a Santiago

Según los pronósticos del tiempo, los chubascos podrían reactivarse durante la tarde, mientras que hacia la noche la lluvia sería más continua. Revisa algunos videos acá.

Un chubascos intensos y de corta duración sorprendieron este martes a Santiago. La lluvia dio paso en pocos minutos a claros de sol, mientras que en Puente Alto los registros mostraron pequeños granizos que rebotaban al caer.

Durante el matinal Contigo en la Mañana, la meteoróloga Allison Göhler contó que “fue una precipitación fuerte, cortita”. También explicó que el tamaño de los granizos que se vieron en Puente Alto daba cuenta de que la nube que los produjo tenía poco desarrollo.

Göhler advirtió que, según los modelos, los chubascos podrían reactivarse durante la tarde, mientras que hacia la noche la lluvia sería más continua.

Además, señaló que seguía vigente la posibilidad de tormentas eléctricas y de nuevos episodios de granizo .

“Si va a salir, lleve su paraguas, no se confíe de estos claros de sol”, recomendó.





Revisa los registros de distintos puntos

Santiago

Pirque

Quilicura

La Florida