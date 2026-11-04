04/ 11/ 2026 14:27

Voluntarios fueron apartados de la búsqueda de Benjamín Galdámez: familia pide reconsiderar la medida

La familia de Benjamín Galdámez, joven de 19 años cuyo rastro se perdió el 20 de octubre, expresó su molestia luego de que, según denunciaron sus padres, se impidiera el ingreso al río Mapocho a los rescatistas voluntarios que los han apoyado en la búsqueda. “Nos dicen que si nosotros tocamos el agua, nos vamos detenidos”, relató Pablo Garcés, quien aseguró que su equipo llevaba cerca de diez días en el sector a petición de la familia. Los padres pidieron que se permita a los voluntarios seguir colaborando y que los rastreos se realicen a diario. El reclamo se produjo en medio de un operativo que movilizó a más de 60 personas, con buzos, drones y sonares, para revisar el Zanjón de la Aguada y el río Mapocho.