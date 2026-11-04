Luz Valdivieso sinceró su temor tras importante logro de su hija mayor: “Estoy tratando de entender”

En un carrusel de imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, la actriz mostró el último día de clases de su hija, para luego agregar fotos del primer día de clases de la adolescente.

La actriz Luz Valdivieso fue hasta sus redes sociales para compartir un emotivo momento familiar que vivió este miércoles con una de sus hijas.

Según contó en su cuenta de Instagram, esta semana su primogénita cumplió un importante e inolvidable hito: terminó su enseñanza media.

“¿Y en qué minuto pasó el tiempo? ¡Mi niñita terminó el colegio!”, expresó en la plataforma, evidenciando su emoción por la conclusión de esta etapa.





Continuó Valdivieso: “Yo todavía estoy tratando de entender en qué momento creciste tanto”, texto que acompañó con una fotografía de la joven con frondosos ramos de flores.

Finalmente, expresó “qué rápido pasó todo, María mía”. “Qué orgullo verte crecer y qué ganas de detener el tiempo un ratito más”, reflexionó.

Vale recordar que la recién graduada es hija de la actriz y Marcial Tagle, quienes contrajeron matrimonio en 2005 y anunciaron su separación en enero de 2022, luego de más de dos décadas de relación.