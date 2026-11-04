Ingresan proyecto de ley que exige castración química a los agresores sexuales que busquen acceder a beneficios

La iniciativa “¡Con las infancias no!” también busca endurecer las sanciones contra quienes cometen delitos sexuales.

Un grupo de parlamentarios ingresó este miércoles el proyecto de ley “¡Con las infancias no!”, que exige la castración química como requisito para que los condenados por delitos sexuales accedan a beneficios carcelarios.

Esta iniciativa surge tras la polémica por las rebajas de penas otorgadas por el Ministerio de Justicia a pederastas, por lo que además busca endurecer las sanciones contra quienes cometen ese tipo de delitos.

Ingresan proyecto de ley ¡Con las infancias no!

La propuesta, que también establece el presidio perpetuo para todo delito de violación, fue impulsada por Héctor Ulloa (IND-PDD), Zandra Parisi (PDG), Jaime Mulet (FRVS), Erich Grohs (PNL) y Patricio Pinilla (DC).

De acuerdo con el proyecto, los beneficios a los que podrían optar quienes se realicen el tratamiento de manera voluntaria son la libertad condicional, permisos de salida e indulto particular.





Además, se precisó que el requisito de la castración química no habilitaría rebajas de condena ni considera una atenuante.

Por otro lado, el proyecto indica un aumento de penas para todos los delitos sexuales contra menores de edad, como el abuso sexual, la explotación sexual, el material de explotación sexual infantil y el estupro.

Asimismo, para las violaciones más graves contra menores de 14 años se consideraría el presidio perpetuo calificado.

Esto, en los casos cuando hay más de una víctima, cuando causa lesiones graves, cuando el agresor familiar o cuidador del niño o niña, o es reincidente.