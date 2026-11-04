“Los cabros están amarrando”: captan a banda que robaba a lomos de mula cobre de mina El Teniente

Los integrantes se movilizaban a caballo y utilizaban mulas para transportar el material, mientras otros vigilantes alertaban sobre la presencia de guardias y policías en cercanías del cerro.

Una particular modalidad utilizaba una organización criminal para robar cobre desde la mina El Teniente, en la región de O’Higgins, en donde organizaban cuadrillas de hombres que ingresaban a la cordillera montados a caballo y utilizaban mulas para trasladar cientos de kilos del material sustraído.

La operación, denominada Veta Roja, permitió a la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones (PDI) reconstruir cómo funcionaba esta red, que contaba con puntos de vigilancia, rutas previamente establecidas y un sistema de comunicación mediante palabras clave para evitar levantar sospechas.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, las piedras de cobre eran trasladado desde distintos sectores de la mina hasta pesebreras ubicadas en Coya, donde permanecía oculto para luego llevarlo hasta una desarmaduría donde se distribuía.





Un reportaje de CHV Noticias accedió a conversaciones telefónicas interceptadas durante meses, en las que los involucrados coordinaban los movimientos de las cuadrillas, condiciones para concretar las sustracciones y la posterior venta de los sutraído.

Así funcionaba el robo de cobre en mula

La operación de la organización comenzaba en Coya, localidad ubicada a los pies de la mina El Teniente. En ese lugar algunos de los investigados mantenían sus caballos y escondían el cobre sustraído.

Desde ese punto, los integrantes de las cuadrillas se trasladaban hacia la cordillera, acompañados de al menos cinco mulas que posteriormente utilizaban para cargar el material que sustraían.

La organización también utilizaba un lenguaje en clave para comunicarse telefónicamente . Para referirse a cobre hablaban de piedras o utilizaban palabras como la mora, el patio de escoria y el techo azul para hablar sobre sectores específicos de la mina.

Incluso el material tenía diferentes denominaciones, como el quemado, el pelillo y el brillante, dependiendo de sus características y valor comercial.

En las escuchas que interceptó la PDI, se aprecian las conversaciones que tenían para coordinar el robo, evitando guardias de la mina El Teniente o el control de Carabineros.

“Ya, nosotros estamos fondeados acá arriba. Vamos a pasar”, se escucha en una de las llamadas a quien sería uno de los integrantes de la cuadrilla que buscaba cobre en el cerro.

“Póngale no más. ¿No se ha sentido bulla para el cerro?“, replica otro integrante de la banda

“No nada, en la mañana entró un rati y se fue”, agrega el sujeto de la cuadrilla.

“Ya okey. Los cabros están amarrando así que estén con ojo para acá”, comentó el sujeto.