03/ 11/ 2026 22:24

Operación “Veta Roja”: Las escuchas telefónicas de la red que robaba y comercializaba cobre en la región de O’Higgins

Por radio se organizaban las cuadrillas para robar y trasladar piedras de cobre de la mina El Teniente. Tuvimos acceso a las conversaciones de la llamada operación “Veta Roja”, que habla de una planificación en postas por la precordillera de la región de O’Higgins. Cómo se organizaban para subir en mulas, cómo se hablaban en clave y cómo el cobre terminaba en manos de un excarabinero. El reportaje es de Soledad Rodríguez y Camilo Zavala.