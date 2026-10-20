Operativo Veta Roja: Más de 40 detenidos deja allanamiento de Codelco tras robo de cobre en El Teniente

La banda delictual robaba el cableado de empresas eléctricas y desde el mismo Codelco para venderlo ilegalmente en la región de O’Higgins.

Más de 300 detectives de la Policía de Investigaciones llevaron a cabo un operativo para allanar cuatro diferentes puntos de la región de O’Higgins, incluyendo Codelco, dejando a más de 40 detenidos.

Dicho procedimiento llamado Operación Veta Roja se originó producto de 36 denuncias, desde marzo de este año, por robo y hurto de cobre para su comercialización ilegal en la región.

Qué se sabe del allanamiento por robo de cobre

Sobre los robos, las autoridades indicaron que el cobre era sustraído del cableado de empresas eléctricas, pero también directamente desde Codelco.





Respecto a los detenido, según consignó Emol, uno de ellos era funcionario de la empresa minera y dos contratistas, quienes habrían ayudado a sustraer el cobre desde El Teniente.

Sobre estos, al menos uno habría sido “aprehendido al interior de las instalaciones divisionales mientras cumplían funciones laborales”.

Asimismo, el medio digital reveló que el líder de esta banda delictual sería un exfuncionario de Carabineros, sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.