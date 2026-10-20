Emiten aviso por nubes convectivas con características tornádicas en cuatro regiones de Chile

El fenómeno meteorológico llegará en medio del sistema frontal anunciado para esta semana en gran parte del país.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este martes un aviso por “probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas” para cuatro regiones del país.

De acuerdo con el sitio web del organismo, este fenómeno se hará presente a contar de la madrugada del miércoles 21 de octubre y duraría toda la jornada. Asimismo, podría venir acompañado de “intensos vientos locales arrachados y tornádicos”.





Regiones y zonas en aviso por nubes convectivas con características tornádicas

La DMC señaló que estas nubes convectivas serías consecuencias de la inestabilidad atmosféricas que existe en la zona centro-sur y sur del país.

Las regiones afectadas por este aviso meteorológico son Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía . Respecto a las zonas en que se centrará el fenómeno, estas son: