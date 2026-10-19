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Desde este lunes y hasta el jueves: DMC advierte por tormentas eléctricas en siete regiones

La Dirección Meteorológica de Chile también indicó que existe la probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por probables tormentas eléctricas en zonas desde la región de Coquimbo a la región del Biobío.

En total, el pronóstico abarca siete regiones del país, las cuales son: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Anuncian probables tormentas eléctricas en siete regiones

  • Condición sinóptica: Sistema frontal
  • Desde: La tarde del lunes 19 de octubre
  • Hasta: La noche del jueves 22 de octubre
  • Zonas que afecta: Coquimbo (litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera), Valparaíso (litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera), Metropolitana (cordillera costa, valle, precordillera y cordillera), O’Higgins (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera), Maule (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera), Ñuble (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera) y Biobío (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera).

Observación: Probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales.

Mapa zona afectada por probables tormentas eléctricas

 

 

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