Desde este lunes y hasta el jueves: DMC advierte por tormentas eléctricas en siete regiones

La Dirección Meteorológica de Chile también indicó que existe la probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por probables tormentas eléctricas en zonas desde la región de Coquimbo a la región del Biobío.

En total, el pronóstico abarca siete regiones del país, las cuales son: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.





Anuncian probables tormentas eléctricas en siete regiones

Condición sinóptica: Sistema frontal

Sistema frontal Desde: La tarde del lunes 19 de octubre

La tarde del lunes 19 de octubre Hasta: La noche del jueves 22 de octubre

La noche del jueves 22 de octubre Zonas que afecta: Coquimbo (litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera), Valparaíso (litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera), Metropolitana (cordillera costa, valle, precordillera y cordillera), O’Higgins (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera), Maule (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera), Ñuble (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera) y Biobío (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera).

Observación: Probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales.

Mapa zona afectada por probables tormentas eléctricas