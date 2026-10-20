Anuncian prolongado corte de agua en la Región Metropolitana durante las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción del servicio se deberá a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre el próximo corte de agua que afectará a la ciudad de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá en un caso por hasta 12 horas.

Para este martes 20 de octubre, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Las Condes y Buin.





Mapa de zonas afectadas por corte de agua en la RM este martes 20 de octubre

Las Condes: Desde las 15:00 horas del martes 20 de octubre hasta las 03:00 del miércoles 21.