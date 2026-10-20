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Anuncian prolongado corte de agua en la Región Metropolitana durante las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción del servicio se deberá a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre el próximo corte de agua que afectará a la ciudad de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá en un caso por hasta 12 horas. 

Para este martes 20 de octubre, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Las Condes y Buin.

Mapa de zonas afectadas por corte de agua en la RM este martes 20 de octubre

  • Las Condes: Desde las 15:00 horas del martes 20 de octubre hasta las 03:00 del miércoles 21.
  • Buin: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas del martes 20 de octubre.
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