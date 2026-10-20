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Metro de Santiago anuncia cierre de estación de la Línea 2 por acumulación de agua

La empresa indicó que en la estación afectada tampoco hay detención de trenes.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Este martes, y a través de sus redes sociales, Metro de Santiago anunció el cierre de una estación de su red.

Se trata de Departamental de la Línea 2 y el motivo es por acumulación de agua debido a la intensa lluvia en la capital.

La empresa informó que por esta razón tampoco hay detención de trenes en ese lugar.

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