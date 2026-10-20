Hay casi 70 mil clientes sin luz a nivel nacional: Regiones de Valparaíso, Ñuble y Coquimbo son las más afectadas

En tanto, en la Región Metropolitana, la cantidad de usuarios que recuperaron el suministro eléctrico aumentó.

Este martes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) entregó un nuevo reporte respecto de las personas que se encuentran sin luz a nivel nacional.

Todo esto ante la llegada de un nuevo sistema frontal que afecta a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío y también en la Región Metropolitana.





¿Cuántas personas sin luz hay a nivel nacional?

Al respecto, según el reporte de las 15:00 horas, a nivel nacional hay 68.242 personas sin suministro eléctrico.

La situación en la Región Metropolitana se comienza a regularizar, puesto que en el reporte de las 14:00 horas había 8.105 usuarios sin luz y la cifra se redujo a 4.931.

Sin embargo, la situación se complejizó en regiones como Valparaíso, Ñuble y Coquimbo, las cuales hasta el momento son las más afectadas:

Valparaíso: 11.280 personas sin luz, 2.043 clientes más que en el reporte anterior.

Ñuble: 10.517 personas sin luz, 4.051 clientes más que en el reporte anterior.

Coquimbo: 15.706 personas sin luz, 744 clientes menos que en el reporte anterior.

Las regiones del Maule y O’Higgins presentan también una gran cantidad de personas sin suministro eléctrico, con 9.613 y 9.229, respectivamente.

Cabe destacar que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles actualiza sus cifras cada una hora.

También es importante recordar que, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), durante esta jornada pueden caer hasta 40 mm de aguas lluvias.

Revisa el reporte de la SEC: