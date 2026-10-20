Programas Programación Señal en vivo
/

“Con el agua hasta las rodillas”: Fuertes precipitaciones inundan feria libre en Cerro Navia

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

El sistema frontal anunciado para este martes afectó gravemente a los feriantes de calle Resbalón con La Capilla, en la comuna de Cerro Navia, luego de que las precipitaciones de esta mañana inundaran la intersección. De acuerdo con una vecina del sector, este es un lugar que suele tener problemas de acumulación de agua, sin embargo, ahora “fue mucho más impactante”, ya que no había ocurrido mientras estuviera instalada la feria libre. “Con el agua hasta las rodillas” quedaron los vendedores tras la lluvia, agregó la mujer.

Seguir en Seguir en

Recomendados