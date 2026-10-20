20/ 10/ 2026 16:03

“Con el agua hasta las rodillas”: Fuertes precipitaciones inundan feria libre en Cerro Navia

El sistema frontal anunciado para este martes afectó gravemente a los feriantes de calle Resbalón con La Capilla, en la comuna de Cerro Navia, luego de que las precipitaciones de esta mañana inundaran la intersección. De acuerdo con una vecina del sector, este es un lugar que suele tener problemas de acumulación de agua, sin embargo, ahora “fue mucho más impactante”, ya que no había ocurrido mientras estuviera instalada la feria libre. “Con el agua hasta las rodillas” quedaron los vendedores tras la lluvia, agregó la mujer.