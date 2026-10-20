AHORA | Senapred decreta alerta amarilla en Coquimbo por sistema frontal: Revisa qué se debe hacer en este caso
La alerta se encuentra vigente desde el 17 de octubre y hasta que las condiciones así lo ameriten.
Este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta amarilla para la región de Coquimbo por el sistema frontal.
Del mismo modo, este evento meteorológico afectará a las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío y también a la Región Metropolitana.
Senapred decreta alerta amarilla para Coquimbo
A través de su sitio web, Senapred expuso que existen “precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo en cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos”.
Lo mismo ocurre con vientos moderados a fuertes que tienen “desarrollo de ventiscas en cordillera”.
Asimismo, hay probabilidad de tormentas eléctricas, granizos y fuertes rachas de viento locales.
Respecto de aluviones y derrumbes, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), catalogó la posibilidad como moderada.
La alerta amarilla se encuentra “vigente desde el 17 de octubre y hasta que las condiciones así lo ameriten”.
¿Qué significa una alerta amarilla?
Según detalló la misma entidad, el evento que se estaba monitoreando ya está en curso, pudiendo afectar a las personas, en alusión al sistema frontal.
Finalmente, Senapred recomienda:
- Adoptar medidas preventivas.
- No acercarse a la zona afectada.
- Seguir las instrucciones de las autoridades.
- Prepararse ante un eventual llamado de evacuación.
Revisa la publicación de X:
#SenapredCoquimbo Monitoreo Alerta Amarilla para la Región de Coquimbo por evento meteorológico.
Infórmate en: https://t.co/RBRTAlhlHh https://t.co/734AvgtKlB
— SENAPRED (@Senapred) October 20, 2026