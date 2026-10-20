AHORA | Senapred decreta alerta amarilla en Coquimbo por sistema frontal: Revisa qué se debe hacer en este caso

La alerta se encuentra vigente desde el 17 de octubre y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta amarilla para la región de Coquimbo por el sistema frontal.

Del mismo modo, este evento meteorológico afectará a las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío y también a la Región Metropolitana.





Senapred decreta alerta amarilla para Coquimbo

A través de su sitio web, Senapred expuso que existen “precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo en cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos”.

Lo mismo ocurre con vientos moderados a fuertes que tienen “desarrollo de ventiscas en cordillera”.

Asimismo, hay probabilidad de tormentas eléctricas, granizos y fuertes rachas de viento locales.

Respecto de aluviones y derrumbes, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), catalogó la posibilidad como moderada.

La alerta amarilla se encuentra “vigente desde el 17 de octubre y hasta que las condiciones así lo ameriten”.

¿Qué significa una alerta amarilla?

Según detalló la misma entidad, el evento que se estaba monitoreando ya está en curso, pudiendo afectar a las personas, en alusión al sistema frontal.

Finalmente, Senapred recomienda:

Adoptar medidas preventivas.

No acercarse a la zona afectada.

Seguir las instrucciones de las autoridades.

Prepararse ante un eventual llamado de evacuación.

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