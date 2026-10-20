Se activó la alerta SAE: Senapred ordena evacuación en Talagante tras crecida del río Mapocho

La entidad hizo un llamado a mantener la calma y considerar tanto a mascotas como sus necesidades a la hora de efectuar la evacuación.

Este martes el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación del campamento Ribera del Río en la comuna de Talagante.

La orden se debe a la crecida del río Mapocho en medio del sistema frontal que afecta a siete regiones de Chile y que mantiene a la Región Metropolitana con todas sus comunas en alerta roja.





Senapred ordena evacuación en Talagante

A través de su cuenta de X, Senapred indicó: “Recuerda mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”.

En esa misma línea, hicieron hincapié en considerar a las mascotas y sus necesidades durante el proceso de evacuación.

El mismo campamento había sufrido una evacuación preventiva durante la tarde; sin embargo, el caudal del río aumentó junto con la intensidad de las precipitaciones.

Finalmente, durante esta orden de evacuación, Senapred activó el Sistema de Alerta de Emergencia para celulares (SAE).

Revisa la publicación de X: