Se reanudan las clases este miércoles 21 de octubre: Estas son las regiones en donde reabrirán los colegios

Revisa a continuación las recomendaciones del Ministerio de Educación antes de enviar a tu hijo o hija al colegio la jornada de este miércoles.

El Ministerio de Educación anunció la tarde de este martes que las clases serán retomadas este miércoles 21 octubre en medio de las lluvias que afectarán esta semana.

La medida que había sido impuesta para prevenir accidentes en el día más complejo del sistema frontal, según habían indicado los meteorólogos, sin embargo, esta fue revocada para el día de mañana.

En qué regiones se retomarán las clases

Según dieron a conocer a traves de X, Mineduc confirmó que se reanudarán las clases en las siguientes regiones :

Metropolitana

Antofagasta

Coquimbo

O’Higgins





Pese a esto, las autoridades hicieron un llamado a informarse con cada centro educacional “ante posibles situaciones particulares”.

Cabe destacar que pese a la reanudación de las clases, al término de esta nota la región Metropolitana sigue en Alerta Roja debido al fenómeno climático que se mantendrá hasta mañana miércoles, jornada en que seguiría lloviendo y con la posibilidad de tormenta eléctrica.