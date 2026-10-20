AHORA | Por inundaciones tras sistema frontal: Cuatro pasos bajo nivel se encuentran inhabilitados y hay uno en alerta

Lo Espejo, San Bernardo, Peñaflor y San Miguel son las comunas que se encuentran afectadas.

Este martes, en medio del sistema frontal, Transporte Informa reportó cuatro pasos bajo nivel que se encuentran inhabilitados por acumulación de agua lluvia.

Además, existe otro en la comuna de San Miguel que se encuentra en alerta, puesto que está habilitado, pero está aumentando el nivel de agua.

¿Qué pasos bajo nivel fueron inhabilitados?

A través de su cuenta de X, Transporte Informa detalló que estos son los pasos bajo nivel que han sido inhabilitados:

Avenida Lo Espejo entre la Ruta 5 y General Velásquez en la comuna de Lo Espejo.

San José a la altura de Avenida Portales en la comuna de San Bernardo.

Avenida Berlín bajo paso ferroviario ubicado entre Avenida Bernardo O’Higgins y Condominio Real en la comuna de Peñaflor.

Avenida Vicuña Mackenna en la comuna de Peñaflor.

Además, el paso bajo nivel que está siendo monitoreado es el de Departamental con Gran Avenida en la comuna de San Miguel.

El paso bajo nivel ubicado en Carlos Dittborn entre avenida Vicuña Mackenna y San Eugenio en la comuna de Ñuñoa se encuentra habilitado y, aunque presenta acumulación de agua, está siendo controlada por brigadas municipales.

Es importante recordar que en la Región Metropolitana se espera una acumulación de aproximadamente 40 mm de lluvia durante esta jornada.

Revisa las publicaciones de X:

Ahora (19:40) tránsito SUSPENDIDO en paso bajo nivel de Av. Vicuña Mackenna en #Peñaflor, debido a acumulación de agua-lluvia. Opte por Miraflores https://t.co/Erhd1Arsko — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 20, 2026

ATENCIÓN (19:16). Tránsito SUSPENDIDO en paso nivel de Av. Berlín bajo paso ferroviario ubicado entre Av. Bernardo O’Higgins y Condominio Real en #Peñaflor, debido a acumulación de agua-lluvia. Opte alternativa https://t.co/BFzx8NDCz2 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 20, 2026