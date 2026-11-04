Peak entre octubre y marzo: Qué hacer ante mordedura de araña de rincón y cómo prevenir su aparición

La recomendación es actuar oportunamente: ante una posible mordedura acompañada de síntomas generales, no hay que esperar a que la lesión crezca o el cuadro se agrave para consultar.

Los recientes casos registrados en la Región de Coquimbo, donde un joven falleció y otro quedó grave tras presuntas mordeduras de arañas de rincón, vuelven a poner el foco en la importancia de reconocer los síntomas y acudir oportunamente a un servicio de urgencia.

El Dr. Claudio Vega Cáceres, director de la especialidad de Medicina de Urgencia de la Universidad de La Frontera (UFRO), advierte que la mordedura puede pasar inadvertida en un primer momento, ya que muchas veces no provoca dolor o solo genera un ardor leve.

Sin embargo, una señal característica es que las molestias aumentan progresivamente y pueden acompañarse de una lesión violácea, inflamación y ampollas. “Entre octubre y marzo la araña está más activa y aumentan las consultas”, explicó.

Fiebre, vómitos, decaimiento, orina oscura o una disminución en la cantidad de orina son señales que requieren atención médica inmediata. Las principales complicaciones pueden manifestarse durante las primeras 24 a 48 horas posteriores a la mordedura.

Las señales de alerta de una mordedura

Carolina Figueroa, gastroenteróloga del Centro Médico Nueva Estoril, explica que la principal alerta es la combinación de molestias digestivas con otros signos, como fiebre, palidez o decaimiento importante.

Uno de los síntomas más relevantes es el cambio en el color de la orina , que puede adquirir una tonalidad rojiza, marrón o similar al té.

En los casos más graves, el veneno puede provocar hemólisis, un proceso en el que se destruyen los glóbulos rojos y se libera hemoglobina a la circulación. Esto puede contribuir al daño renal e incluso provocar insuficiencia renal aguda.

La gravedad no siempre se refleja en el aspecto de la lesión cutánea . Una persona puede desarrollar complicaciones internas aunque la marca en la piel sea pequeña o poco llamativa. No haber visto a la araña ni tener una lesión evidente no permite descartar una mordedura.

Ante la sospecha, especialmente si aparecen vómitos, fiebre, debilidad intensa o cambios en la orina, se recomienda acudir de inmediato a urgencias. Según la evaluación, pueden solicitarse exámenes de sangre y orina para detectar complicaciones y vigilar la función renal.

Cómo prevenir mordeduras dentro del hogar

La araña de rincón suele esconderse en lugares oscuros y tranquilos , como detrás de muebles y cuadros, dentro de clósets y cajones, en ropa guardada, cajas, bodegas y debajo de las camas.

Para reducir el riesgo, el Dr. Vega recomienda separar la cama de la pared entre 10 y 20 centímetros, evitar que las sábanas y frazadas toquen el suelo y revisar la cama antes de acostarse.

También es importante sacudir la ropa, las toallas y los zapatos antes de utilizarlos, guardar la ropa de temporada en recipientes cerrados y evitar acumular cajas, diarios y objetos en desuso.

Si ocurre una posible mordedura, se debe lavar la zona con agua y jabón , mantener la extremidad en reposo y acudir a un servicio de urgencia lo antes posible. Si se puede hacer sin riesgo, tomar una fotografía de la araña puede ayudar al equipo médico a identificarla.

No se debe aplicar calor, cortar o succionar la lesión, reventar ampollas ni utilizar sustancias caseras como alcohol, cloro o hierbas. Tampoco se recomienda automedicarse o esperar a que los síntomas empeoren.