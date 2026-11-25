Fiscalía investiga diversos delitos de corrupción y uno de los detenidos es Pedro Barraza Cuadra, vocalista de la reconocida banda de cumbia.

Tras un importante operativo, 11 personas fueron detenidas por presuntos delitos de corrupción que son investigados durante el mandato del exalcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira Peralta, quien también es una de las personas que fueron aprehendidas.

Se indicó que la mayoría de los detenidos son funcionarios o exfuncionarios de la mencionada municipalidad. Sin embargo, se conoció que también hay alguien del espectáculo y del mundo artístico.

Se trata de Pedro Barraza Cuadra, miembro y vocalista de la reconocida y popular banda Los Viking’s 5.





Fiscalía investiga diversos delitos de corrupción

De acuerdo con lo informado por el diario El Día, el músico figura entre las personas detenidas durante el operativo policial realizado la noche de este martes.

El citado medio indicó que la investigación, encabezada por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía, indaga presuntos delitos de fraude al fisco, asociación criminal, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible.

A la espera del control de detención y posterior formalización, se espera conocer qué antecedentes vinculan a cada uno de los detenidos con los hechos investigados.