“Me hubiera encantado llevarles esa segunda corona de vuelta a casa”, admitió la representante de nuestro país, que quedó en el Top 12 del certamen.

Este miércoles, Dominga López estremeció las redes sociales tras compartir una sensible reflexión sobre su paso por el Miss Universo 2026.

La representante de Chile logró el Top 12 en el certamen, en medio de reclamos por parte del público, quienes argumentaban que Dominga merecía llegar más lejos.





¿Qué dijo Dominga López?

A través de su cuenta de Instagram, Dominga comentó: “A veces el universo tiene otros planes”.

En esa misma línea, agregó: “Espero que sepan que, dentro de que lo estaba en mis manos, hice lo posible para entregar la presentación más pulcra posible”.

López hizo hincapié en que hay que estar orgullosos del Top 12 porque es un logro difícil de obtener y mantiene a nuestro país en una racha de cuatro años de clasificación.

Sin embargo, sinceró: “Me hubiera encantado llevarles esa segunda corona de vuelta a casa, pero me quedo muy feliz con el trabajo que hice y con todo su cariño”.

Finalmente, Dominga felicitó a la Miss Universo 2026, la puertorriqueña Jennifer Barreto, y expuso que es “una mujer completísima merecedora de su título”.

Revisa la publicación de Instagram: