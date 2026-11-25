Distintas organizaciones exigieron la renuncia de autoridades, en una declaración conjunta publicada durante esta jornada de conmemoración.

Múltiples organizaciones de la sociedad civil firmaron una declaración pública que fue compartida en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró con una multitudinaria marcha en Santiago.

Durante este miércoles, miles de mujeres se congregaron en la Alameda para manifestarse contra “la violencia machista y para defender nuestros derechos frente a la crueldad de la ultraderecha”.

Asimismo, contra “las políticas mezquinas de este Gobierno que nos quitan derechos para seguir llenando los bolsillos de quienes más tienen. La violencia se agudiza para las mujeres, quienes somos las más afectadas por la cesantía, el trabajo doméstico y las tareas de cuidado no remuneradas“.

Organizaciones feministas exigieron la renuncia de autoridades

Las organizaciones firmantes además se refirieron a las rebajas de condenas de pederastas y exigieron las renuncias del ministro de Justicia Fernando Rabat y del presidente José Antonio Kast. “Frente a esta complicidad, seguiremos exigiendo responsabilidades políticas (…) No fue un error, fue una decisión premeditada”, sostuvieron.

También apuntaron hacia la ministra de la Mujer, Judith Marín: “Rechazamos la ausencia de condena, acción y medidas concretas de protección. Contrario a su mandato, da prioridad al retroceso de nuestros derechos “.

“Participa en encuentros antiaborto, en lugar de velar la implementación de la Ley IVE y enfrentar barreras como la objeción de conciencia en el sistema de salud. Guarda silencio ante proyectos que han buscado restringir los derechos de mujeres migrantes y personas trans”, ejemplicaron.





En ese contexto, las organizaciones protestaron además por el proyecto de ley sobre denuncias falsas que se discute en el Congreso actualmente: “Esconde, en un discurso supuestamente basado en los derechos de las niñeces y adolescencias, la creencia de que las mujeres mentimos y que es deber del Estado proteger a quienes nos violentan”.

“Así, se revictimiza a mujeres y niñeces. Se desincentivan las denuncias, y se amedrenta y silencia a quienes ejercen su derecho de acceso a la justicia. Abre el camino para que los agresores actúen con mayor impunidad”, agregaron.

Las organizaciones feministas acusaron que “las vidas de las mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas no son prioridad para el Gobierno ni para el Estado en su conjunto”.

En ese sentido, recordaron que “41 mujeres han sido asesinadas por violencia femicida y dos por suicidio femicida en lo que va del año. Crímenes perpetrados en su mayoría por parejas o exparejas, mientras los femicidios frustrados se mantienen en aumento”.

Esta cifra no contempla un nuevo femicidio dado a conocer esta jornad a, en pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El crimen ocurrió en la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso, donde una mujer habría sido asesinada por su expareja. Además, la policía investiga un segundo ataque atribuido al imputado, quien habría agredido sexualmente a la madre de la víctima e intentado asesinarla, según informó el fiscal Osvaldo Basso, de la Fiscalía de Villa Alemana.

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Senadoras dejan la Sala tras cancelación de acto oficial de conmemoración

Durante este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Senado habría preparado un acto oficial de conmemoración, que habría sido cancelado en el momento.

Así lo denunció la parlamentaria Fabiola Campillai a través de su cuenta de X: “Solo pedíamos suspender la Sala por diez minutos y, la derecha, con una mayoría de hombres, votó que no”.

“En un país donde este año ya van 41 mujeres asesinadas, ¿diez minutos les parecieron demasiado?”, planteó. “Eso también es violencia”.

De esa manera, contó que senadoras de distintos partidos, tanto oficialistas como de oposición, dejaron la Sala: “Porque esto no es de izquierda ni de derecha”.

“Esto lo hacemos por todas las mujeres. Por las que nos apoyan, y también por las que hoy votaron en contra o no creen en esta conmemoración. Porque cuando una mujer es violentada, no le preguntan por quién votó”, añadió.