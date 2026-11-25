La Cámara de Diputadas y Diputados había visado el texto horas antes, por lo que la iniciativa completó su trámite en el Congreso y quedó en condiciones de convertirse en ley.

El Senado despachó este miércoles el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, luego de aprobar por 44 votos a favor y 4 en contra el informe de la Comisión Mixta.

La Cámara de Diputadas y Diputados había visado el texto horas antes, por lo que la iniciativa completó su trámite en el Congreso y quedó en condiciones de convertirse en ley.

Los reparos por Agricultura y Prodemu

Durante el debate, la oposición cuestionó las rebajas en la partida de Agricultura, en particular las que afectan al Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), y lamentó el término de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu).

El acuerdo contempló $1.210 millones para que el Indap dé continuidad al programa Mujer Rural, que ejecutaba Prodemu.

También se reforzaron los programas Mujer Emprende, con $100 millones adicionales, y Mujeres Jefas de Hogar, con $568 millones adicionales.





Qué recursos se repusieron

Desde el oficialismo se destacó la reposición de recursos para el deporte, en particular para programas dirigidos a menores de edad, y se defendió el ajuste del gasto impulsado por el Ejecutivo en un escenario económico complejo.

El acuerdo también restituyó $1.879 millones para sitios de memoria y abordó materias pendientes vinculadas a programas del Sence y al financiamiento de la Ley de Seguridad Municipal.

Otro punto cuestionado fue la continuidad de los recursos para los expresidentes de la República. Según el acuerdo, el Senado seguirá pagando la dieta, mientras que las asignaciones se trasladarán a la partida de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), para que el uso de esos fondos quede sujeto a la fiscalización de la Contraloría.