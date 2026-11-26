A pesar del calor: DMC emite aviso por probables tormentas eléctricas en regiones de la zona central del país
Este fenómeno climático está presente desde la tarde del miércoles hasta la noche de este jueves.
La Dirección Meteorológica de Chile mantiene activos seis avisos por diversos fenómenos climáticos a lo largo del país.
Uno de estos es por probables tormentas eléctricas en cordillera de las regiones de Coquimbo y Valparaíso.
Aviso por probables tormentas eléctricas
- Condición sinóptica: Margen anticiclónico con inestabilidad en cordillera
- Desde: La tarde del miércoles 25 de noviembre del 2026
- Hasta: La noche del jueves 26 de noviembre del 2026
- Zonas que afecta: Coquimbo (cordillera) y Valparaíso (cordillera)
- Observación: Preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aislada
Mapa zona afectada