Este fenómeno climático está presente desde la tarde del miércoles hasta la noche de este jueves.

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene activos seis avisos por diversos fenómenos climáticos a lo largo del país.

Uno de estos es por probables tormentas eléctricas en cordillera de las regiones de Coquimbo y Valparaíso.





Aviso por probables tormentas eléctricas

Condición sinóptica: Margen anticiclónico con inestabilidad en cordillera

Margen anticiclónico con inestabilidad en cordillera Desde: La tarde del miércoles 25 de noviembre del 2026

La tarde del miércoles 25 de noviembre del 2026 Hasta: La noche del jueves 26 de noviembre del 2026

La noche del jueves 26 de noviembre del 2026 Zonas que afecta: Coquimbo (cordillera) y Valparaíso (cordillera)

Coquimbo (cordillera) y Valparaíso (cordillera) Observación: Preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aislada

Mapa zona afectada