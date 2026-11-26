Temblor hoy 26 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este jueves 26 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Temblor hoy, jueves 26 de noviembre, en Chile
Magnitud: 3.2
Hora: 00:08 horas.
Epicentro: 62 km al suroeste de Ollagüe.
Profundidad: 106 km.
Magnitud: 3.5
Hora: 01:05 horas.
Epicentro: 78 km al sur de Copiapó.
Profundidad: 100 km.
Magnitud: 3.1
Hora: 03:19 horas.
Epicentro: 106 km al oeste de Bahía Mansa.
Profundidad: 10 km.
Magnitud: 3.0
Hora: 04:11 horas.
Epicentro: 65 km al noreste de Mina Collahuasi.
Profundidad: 167 km.
Magnitud: 3.2
Hora: 04:33 horas.
Epicentro: 5 km al noreste de Vichuquén.
Profundidad: 41 km.
Magnitud: 3.0
Hora: 06:39 horas.
Epicentro: 18 km al oeste de Andacollo.
Profundidad: 51 km.