Todo esto, luego de que se les responsabilizara por el resultado de la prueba de vestidos de noche, donde Dominga no pasó al Top 5 del certamen.

Este jueves, Dominga López alzó la voz y pidió detener los comentarios de odio en contra de los estilistas que trabajaron en el Miss Universo 2026.

Esto, luego de que se filtrara una lista con algunas personas que trabajaron en el certamen, a quienes se les culpa de haber hecho mal el peinado de Dominga en la prueba de vestido de noche, lo que fue desmentido por ella.





¿Qué dijo Dominga López?

A través de su cuenta de Instagram, Dominga expuso: “Amores, aprecio muchísimo su cariño y entiendo su frustración con el peinado de anoche, pero les quiero pedir, por favor, que no envíen hate a los estilistas”.

En esa misma línea, agregó: “Estuvieron casi toda la concentración con nosotras, dándolo todo para que nos viéramos estupendas”.

Respecto de dicha prueba, López aseguró que “la final fue una instancia donde todo pasó muy rápido y no alcanzó el tiempo para terminar el peinado, pero los estilistas hicieron lo posible para lograrlo”.

“Los nombres que están circulando no fueron quienes me hicieron el pelo anoche para que, por favor, no comentemos más hate”, señaló.

Finalmente, la Miss Chile hizo hincapié en que “hay que valorar su trabajo y entrega”, agradeciendo la preocupación de sus seguidores.

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