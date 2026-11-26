26/ 11/ 2026 11:12

VIDEO | Último adiós a Delfina Guzmán: Pdte. Kast y la primera dama salieron de La Moneda y rindieron honores a la actriz

Este jueves transitó el cortejo fúnebre por las calles del centro de Santiago de la emblemática actriz nacional, Delfina Guzmán, quien murió a sus 98 años. Cientos de personas se aglomeraron en la zona para darle el último adiós a una de las actrices más importantes del país. En ese contexto, el presidente José Antonio Kast y la primera dama, María Pía Adriasola, salieron de La Moneda y rindieron honores con un fuerte aplauso.