Tras la dolorosa derrota ante República Dominicana, La Roja cerrará la fase de grupos del Mundial Sub 17 enfrentando a Montenegro.

Un partido crucial es el que jugará la Selección Chilena Sub 17 este viernes, chocando ante Montenegro por el Mundial de la categoría.

Por la fecha 3° de la fase de grupos, La Roja pretende sacarse de encima la amarga derrota con República Dominicana que le impidió asegurar la clasificación a la próxima ronda.

Pese a la caída, los dirigidos por Ariel Leporati mantienen intactas las chances de seguir con vida en la cita planetaria de Qatar al tener 3 puntos en dos jornadas.





¿Qué necesita Chile para clasificar en el Mundial Sub 17?

Una victoria le permitirá al elenco nacional asegurar directamente su cupo en la siguiente fase, llegando a tener opciones de liderar el Grupo J.

De conseguir un empate, Chile llegará a 4 unidades y tendría altas probabiliades de meterse en dieciseisavos de final al menos como uno de los mejores terceros, aunque podría ser segundo si Argelia derrota a los caribeños en el otro cotejo.

Si La Roja cae contra los europeos todo se complica y deberá sacar la calculadora. El escenario sería dramático al tener que esperar el desenlace del resto de los grupos y haciendo cuentas con diferencia de goles, tantos anotados y hasta tarjetas.

Cabe recordar que en este torneo clasifican 8 de los 12 mejores terceros, quienes se suman a los primeros y segundos de cada zona.

Mundial Sub 17: Tabla de posiciones del Grupo J

República Dominicana: 4 puntos (+1) Chile: 3 pts. (+1) Argelia: 3 pts. (-1) Montenegro: 1 pto. (-1)

Hora del partido entre Chile y Montenegro por el Mundial Sub 17

El partido entre Chile Sub 17 y Montenegro está fijado para este viernes 27 de noviembre a las 12:00 horas de nuestro país, disputándose en el Aspire Zone de Qatar.