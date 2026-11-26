El volante ingresó a los 37 miutos del primer tiempo en la victoria de su club ante Independiente Rivadavia, pero tuvo que ser reemplazado al sentir molestias.

Un golpe durísimo recibió este miércoles Williams Alarcón. El volante no pudo aprovechar su oportunidad y se lesionó en la victoria 2-0 de Boca sobre Independiente Rivadavia.

Por los cuartos de final del Torneo Clausura de Argentina, el chileno ingresó a los 37 minutos del primer tiempo por los problemas físicos de Milton Delgado.

Lamentablemente, a los 49′ sintió molestias y tuvo que dejar su lugar a Alan Velasco en una desconsoladora imagen.





La tristeza de Williams Alarcón

El nacional no aguantó la tristeza y rompió en llanto luego de colocarse en cuclillas, todo esto mientras sus compañeros intentaban animarlo.

La oportunidad parecía ideal para Alarcón, quien no ha logrado continuidad en Boca tras llegar a principios del 2025 desde Huracán.

De hecho, medios partidarios han asegurado que podría salir del Xeneize el próximo año, aunque por ahora se mantiene a las órdenes del entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.

El formado en Colo Colo disputó solamente 14 partidos esta temporada en los que no convirtió goles. Su última titularidad fue el 13 de octubre en la derrota 1-0 ante Vasco da Gama por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

En cuanto al encuentro, en el que Carlos Palacios no sumó minutos, Boca aseguró su paso a las semifinales del torneo y sigue soñando con seguir de festejo tras ser campeón de la Tabla Anual y la propia Sudamericana.

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