26/ 11/ 2026 12:13

VIDEO | Forcejeando y en medio de turba: Así fue la detención de acusado de feminicidio en Villa Alemana

Un caótico registro muestra la detención de la Policía de Investigaciones a un hombre de 24 años que se encontraba prófugo tras ser acusado de cometer un femicidio contra su pareja, una mujer de 31 años, en un departamento en Villa Alemana. El hecho ocurrió durante la madrugada y quedó al descubierto cuando la madre de la víctima, de 53 años, llegó al inmueble y fue atacada con un arma cortopunzante y abusada sexualmente por el agresor. Tras ser alertados por los vecinos, Carabineros y la PDI asistieron a la mujer herida y constataron la muerte de la joven en una de las habitaciones. Durante la tarde, mientras los detectives continuaban realizando peritajes, el imputado regresó al sitio del suceso, momento en que fue identificado y capturado por los funcionarios policiales.