Las familias interesadas tienen hasta las 23:59 horas este viernes 27 de noviembre para ingresar la postulación a las salas cuna y jardines infantiles de Fundación Integra para el Año Parvulario 2027.

Pocas horas les quedan a las familias que buscan postular a un cupo en sala cuna o jardín infantil para el año parvulario 2027, ya que este viernes 27 de noviembre a las 23:59 horas cierra el proceso.

Las familias o personas a cargo del cuidado de niños/as pueden postular a todos los jardines infantiles y salas cuna que deseen, no existiendo un número máximo.

Para ello, pueden considerar aspectos como la cercanía a su hogar o lugar de trabajo, proyecto educativo y si cuenta con Reconocimiento Oficial, entre otras características. De la misma forma, también pueden modificar sus postulaciones las veces que estimen convenientes, pero debe realizarse antes de la fecha de término del proceso.





¿Cómo postular a una sala cuna y jardín infantil de Fundación Integra?

Las familias interesadas en postular deben ingresar al sitio web integra.cl y completar el formulario dispuesto especialmente para este proceso. Si el niño o niña no posee RUN, el sistema asignará un número provisorio.

¿A qué nivel puede postular una niña o niño según su edad?

En términos generales, la división según edad es:

Sala cuna: 0 a 2 años de edad

Nivel medio: 2 a 4 años de edad

Nivel de transición: 4 a 6 años de edad

Al revisar en detalle, es posible identificar las siguientes subdivisiones:

Sala cuna menor: 0 a 1 año de edad

Sala cuna mayor: 1 a 2 años de edad

Nivel medio menor: 2 a 3 años de

Nivel medio mayor: 3 a 4 años de edad.

Primer nivel de transición o transición menor: 4 a 5 años de edad.

Segundo nivel de transición o transición mayor: 5 a 6 años de edad.

El nivel de atención será determinado por la edad que tenía la niña o niño al 31 de marzo del año vigente.

¿Cuándo estarán los resultados del proceso de postulación?

Los resultados de la postulación masiva estarán disponibles el día 11 de diciembre de 2026, a partir de las 11:00 horas, tras lo cual el equipo educativo coordinará directamente con las familias el día y hora en que podrán realizar la matrícula presencial en la sala cuna y jardín infantil respectivo.