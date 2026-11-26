La animadora confesó que pensó que se trataba de una broma, y a pesar de que no siguió la indicación al pie de la letra, aseguró: “Es un súper buen dato”.

Este miércoles, Fran García-Huidobro tuvo que ausentarse de Plan Perfecto, tras haber ido a comer con sus compañeros de equipo, atorándose con un trozo de carne.

La animadora comentó desde la clínica lo que había ocurrido y cómo Renata Bravo la salvó realizándole la maniobra de Heimlich.





El curioso método que ayudó a Fran García-Huidobro

Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, Fran impactó revelando el método que utilizó el médico para ayudarla.

“Les quiero contar que con esto, con el gas de esto, abrieron completamente el esófago (…) y esta fue la mejor solución”, dijo Fran, mostrando a la cámara una bebida cola.

En esta oportunidad se trataba de su versión light y en lata; sin embargo, la animadora explicó que es el gas lo que expande el esófago.

Finalmente, según lo que le relató el médico que la atendió, existe respaldo médico de que el gas sirve de ayuda en estos casos.

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