“Hice lo que podía para prestar todo mi apoyo a la parte afectada… a ella”, dijo Julia, sin aclarar a quién se refiere.

Este jueves, Julia Fernándes reapareció en redes sociales tras las acusaciones que lanzó en contra de su expareja, Anthony Newman Luksic.

La modelo brasilera había dicho que temía por su vida y luego acusó al sobrino de Andrónico Luksic de haberle quitado las llaves de su casa y su teléfono, prometiendo no revelar sus “monstruosidades”.





¿Qué dijo Julia Fernándes?

Horas más tarde, Julia aseguró que estaba bien y no le pasaría nada, cerrando sus redes sociales, las cuales reactivó este jueves publicando un breve comunicado.

Fernándes agradeció las muestras de cariño en los últimos días, destacando que “cada mensaje y cada gesto han significado mucho para mí”.

“También quiero aclarar un punto importante respecto de lo sucedido: nunca dije que mi ex me había amenazado” , señaló la modelo.

En esa misma línea, agregó: “Las amenazas que recibí provinieron de un amigo de él. Me parece importante precisar esta información para evitar confusiones y que los hechos se conozcan tal como ocurrieron”.

“Respecto de otros asuntos que han circulado, prefiero mantener la privacidad de las personas involucradas y no profundizar públicamente en ellos”, indicó Julia.

La modelo cerró su escrito señalando que “hice lo que podía para prestar todo mi apoyo a la parte afectada… a ella”, sin aclarar a quién se refiere.

Finalmente, las declaraciones de Julia generaron que una serie de internautas comentaran las fotografías en su perfil de Instagram, instándola a no callar, enviando muestras de apoyo y aconsejándola.

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