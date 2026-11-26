Tal como ella lo comentó en sus redes sociales, durante la madrugada del 24 de noviembre hizo los preparativos para un viaje.

Este jueves, los seguidores de Naya Fácil encendieron las alarmas en redes sociales, puesto que la influencer lleva dos días sin publicar contenido en sus redes sociales.

Lo mismo ocurre con su pareja, Aarón Collao y sus amigos: Tomás y Felipe, sin embargo, la razón de su desaparición la reveló la misma Naya el pasado 24 de noviembre.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

La influencer se encuentra de viaje a un destino que, como es usual, es sorpresa hasta que pueda publicar las primeras fotografías.

El pasado 24 de noviembre, Naya comentó que había comprado un teléfono nuevo cuyo valor supera los $3 millones de pesos para tener más almacenamiento y grabar contenido durante el viaje.

En ese mismo rango de tiempo, Tomás publicó en su cuenta de Instagram desde el avión: “El primer vuelo es de 18 horas, chiquillos, y no sé si tendré internet”.

“Así que, literal, nos vemos mañana, les hablo en la escala, deseen buen viaje”, agregó, mostrando que en el vuelo no solo van las personas anteriormente mencionadas, sino también Sigrid, la hermana de Naya.

Los registros fueron reviralizados por algunas cuentas en redes sociales como TikTok, mientras que usuarios lanzan sus teorías sobre el país al que se dirigen.

Algunas personas aseguran haber visto a Naya en dirección a Turquía, mientras otros aseguran que va a China y ella daba luces de visitar México en días anteriores; sin embargo, la confirmación de su lugar de destino aún no llega.

Revisa las publicaciones en redes sociales: