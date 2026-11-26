El fatal accidente se produjo esta madrugada en dirección norte a la altura de Los Zapadores.

Un fatal accidente se registró esta madrugada en la Autopista Central cercano a Los Zapadores en la comuna de Conchalí.

Un motociclista y un bus del Sistema Red del recorrido 315e protagonizaron una colisión y que terminó con el fallecimiento de la persona que iba a bordo del vehículo menor.





En el programa de Chilevisión “Contigo En La Mañana” se informó que la víctima es un hombre de 36 años y de nacionalidad ecuatoriana.

Debido a los trabajos y diligencias en el lugar para determinar las causas del fatal accidente, el tránsito en Autopista Central se encuentra cortado y hay una gran congestión.