Motociclista fallece tras accidente con Bus Red en Autopista Central: ruta se encuentra cortada
El fatal accidente se produjo esta madrugada en dirección norte a la altura de Los Zapadores.
Un fatal accidente se registró esta madrugada en la Autopista Central cercano a Los Zapadores en la comuna de Conchalí.
Un motociclista y un bus del Sistema Red del recorrido 315e protagonizaron una colisión y que terminó con el fallecimiento de la persona que iba a bordo del vehículo menor.
En el programa de Chilevisión “Contigo En La Mañana” se informó que la víctima es un hombre de 36 años y de nacionalidad ecuatoriana.
Debido a los trabajos y diligencias en el lugar para determinar las causas del fatal accidente, el tránsito en Autopista Central se encuentra cortado y hay una gran congestión.
Actualización (07:25). Se implementa CORTE TOTAL de #Ruta5 al norte, km 7,1 sector próximo a salida Zapadores, debido a una colisión de vehículos con resultado de motorista fallecido. Flujo desviado hacia via local. Considera tiempo extra en el desplazamiento #Conchalí
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) November 26, 2026