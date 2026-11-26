El sujeto, quien se había dado a la fuga, fue detenido horas más tarde en el mismo domicilio donde fue encontrado el cuerpo de la víctima.

El Juzgado de Garantía de Villa Alemana ordenó este jueves la prisión preventiva de Andre Matías Basáez Ugalde, el sujeto de 24 años acusado del femicidio de su expareja de 31 años.

El suceso se dio a conocer el miércoles, y el imputado también es acusado de agredir a la madre de la víctima y huir del lugar.

La detención se efectuó en el mismo domicilio del crimen en horas de la tarde del mismo día.

Según informó el Poder Judicial, el hombre fue formalizado como autor del delito consumado de femicidio íntimo agravado.

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