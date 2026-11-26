La Policía de Investigaciones también detalló que el sujeto de 24 años había sido detenido hace menos de una semana, puesto que mantenía una orden vigente.

Este jueves se dieron a conocer nuevos antecedentes del femicidio que conmocionó a la comunidad de Villa Alemana y cuyo presunto autor fue dejado en prisión preventiva.

El acusado es un hombre de 24 años identificado como André Basaez Ugalde, quien fue detenido la tarde del miércoles tras regresar al domicilio donde se encontró el cuerpo de la víctima de 31 años.

En ese contexto, la Policía de Investigaciones reveló que el crimen había ocurrido días atrás, que el imputado ya tenía antecedentes de violencia intrafamiliar e incluso, que la víctima mantenía una orden de alejamiento en su contra.





Imputado tenía orden de alejamiento

Según informó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, la víctima llevaba de dos a tres días fallecida para el momento en que el hecho fue alertado por la madre de la mujer, quien habría sido agredida y abusada sexualmente por el imputado.

Respecto del detenido, el uniformado señaló que este registra antecedentes policiales por lesiones, hurto y una denuncia por violencia intrafamiliar. Además, tenía una orden de prohibición de acercase a la víctima.

De igual manera, PDI confirmó que el sujeto había sido detenido hace tres o cuatro días por mantener una orden de detención vigente.

Por otro lado, el funcionario detalló que la víctima presentaba golpes en el rostro, cabeza y extremidades superiores, y la causa de muerte sería asfixia por sofocación.

En cuanto a la madre de la víctima, la mujer de 53 años habría sido agredida por el imputado cuando llegó al domicilio donde ocurrieron los hechos. La madre sufrió diversas lesiones y fue auxiliada por vecinos.