La joven de 19 años cruzaba la calle cuando fue atropellada por una máquina de la empresa Pullman Tur. El conductor quedó detenido.

Un fatal atropello se produjo este jueves en San Pedro de la Paz, región del Biobío, donde una joven de 19 años perdió la vida tras ser atropellada por un bus en la Ruta 160.

El accidente se produjo en la intersección de Avenida Los Parques en el sector de Lomas Coloradas, donde un bus de la empresa Pullman Tur atropelló una mujer que estaba cruzando la calle, informó Radio Bío Bío.





Se indicó que personal de la Sexta Comisaría de Carabineros acudió al lugar y se solicitó la concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) para desarrollar las diligencias que permitan establecer la dinámica de lo ocurrido.

Además, el conductor del bus quedó en calidad de detenido a la espera de prestar declaraciones ante la policía.