29/ 11/ 2026 11:50

Judith Marín responde a críticas por despidos en su ministerio: “Es habitual en todo tipo de empresa”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marin, abordó en Siete Días la reciente aprobación de la Ley de Sala Cuna Universal en el Congreso. La secretaria de Estado detalló que la medida se implementará de manera gradual en un plazo de hasta cuatro años y terminará con la exigencia previa de contar con al menos 20 trabajadoras para otorgar el beneficio. Por otro lado, la ministra respondió a las críticas por desvinculaciones en su cartera en medio del alza del desempleo, aseguró que “es un proceso habitual en todo tipo de empresa ya sea pública o privada” y descartó despidos por razones políticas. Asimismo, adelantó nuevas legislaciones, como la próxima ley miscelánea destinada a topar el copago de la sala cuna en un 20% y el proyecto enfocado en sancionar la creación y difusión de imágenes íntimas falsas generadas con inteligencia artificial.