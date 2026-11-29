Consultados por la votación de la Acusación Constitucional contra el ministro Rabat programada para el lunes, un 60,8% de los encuestados manifestó que la apoya.

Este domingo fue publicada la edición de noviembre de la encuesta Pulso Ciudadano, con la medición de la aprobación del Gobierno del presidente José Antonio Kast.

El sondeo mensual dio cuenta de una baja respecto al mes de octubre. La aprobación por el mandatario llegó al 21,4% (-0,7 puntos) mientras que la desaprobación bajó a un 66,5% (-1 punto).

La variación, aunque mínima, arrojó el valor más bajo de aprobación registrado en lo que va de la actual administración.





AC contra Rabat y los 100 días

La ciudadanía también fue consultada respecto a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que se votará el lunes 30 de noviembre, a raíz de la polémica por las rebajas de condena de pederastas, violadores de DDHH y otros criminales.

En ese contexto, un 60,8% de los encuestados apoyó la acusación constitucional, el 20,7% no la apoya y el 18,5% afirmó que no sabe.

Por otro lado, consultados por la promesa de los “100 días” del Gobierno para reducir el desempleo, un 58,1% declaró tener poca o ninguna confianza, el 20,5% una confianza mediana y un 21,4% declaró tener mucha confianza o confianza.

Credibilidad y confianza

En esta ocasión, el sondeo incluyó una pregunta sobre la credibilidad del mandatario. Consultados: “¿Qué tan creíble consideras al Presidente José Antonio Kast?”, un 62,2% respondió poco o nada creíble, el 20,0% medianamente creíble y el 17,9% eligió muy creíble o creíble.

Los resultados en cuanto a la confianza son similares. Un 62,2% declara tener poca o ninguna confianza en el presidente, el 21,2% una confianza mediana y el 16,6% aseguró tenerle mucha o total confianza.