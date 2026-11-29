En medio de la incertidumbre por los eventuales apoyos y rechazos de la acusación contra el titular de Justicia, la oposición hizo un llamado a no abstenerse.

En el Congreso y en La Moneda se viven horas claves para el desenlace de la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat, cuestionado por la firma de decretos que permitió la liberación anticipada de pederastas y condenados por violaciones a los DDHH.

El juicio político contra el titular de Justicia entró en su fase decisiva para el conteo de votos previo a la votación, pactada para este lunes 30 a mediodía en la Cámara de Diputadas y Diputados, sin claridad sobre cómo se desarrollará.

Aunque la comisión revisora recomendó aprobar el libelo (por 3 a 2), el resultado dependerá de cuántos votos finalmente se decanten por el rechazo o la abstención, así como la variable de cuántos parlamentarios estén efectivamente presentes en la sala.

En las últimas horas, el Partido Nacional Libertario acordó rechazar la acusación contra Rabat. En el oficialismo, concretamente en la bancada de Chile Vamos, parecen haberse plegado tras la opción de abstenerse, mismo escenario que algunos representantes del Partido de la Gente.





Diputados llaman a no abstenerse en votación de AC contra Rabat: “Significa salvar al ministro”

En ese escenario, la oposición —a través de voceros y jefes de bancadas— hizo un llamado a los parlamentarios a no abstenerse de votar la acusación constitucional contra el ministro Rabat.

Desde el Frente Amplio, la diputada y jefa de bancada Emilia Schneider sostuvo que “abstenerse y rechazar es lo mismo” y acusó que quienes se abstienen “se ponen del lado de la impunidad y de este gobierno”.

Un argumento similar es el que presentó el representante en la cámara baja del Partido Socialista, Raúl Leiva, que opinó que “quienes votan abstención están votando en contra”. “Vale decir, validando la posición del ministro Rabat y del gobierno del presidente Kast”, lanzó.

Por su parte, Andrea Parra, jefa de bancada PPD-Independientes, fue más allá y declaró que para ella la votación supone una dicotomía: “Hay dos caminos: por un lado, quienes estamos del lado de las víctimas, de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, y por el otro, quienes están del lado de los victimarios, violadores, abusadores y pederastas”.